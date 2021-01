Real Madrid e Athletic de Bilbao definirão nesta quinta-feira o segundo finalista da Supercopa da Espanha. O vencedor enfrentará o Barcelona, que superou a Real Sociedad nos pênaltis nessa quarta-feira.

Em entrevista concedida na véspera do confronto, o treinador Zinedine Zidane respondeu sobre a existência de atletas com poucas oportunidades em campo. Confira a resposta no vídeo acima.