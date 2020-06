Todos os números da 'operação Werner'

Werner é o novo jogador do Chelsea, isso já é oficial. Ficará no RB Leipzig até julho, quando realizará os exames médicos na equipe comandada por Frank Lampard. O valor da sua contratação foi de 53 milhões de euros, mas o diário 'AS' explicou os números da operação.

O seu salário será de 15 milhões, será o jogador mais bem pago do elenco, deixando para trás Kanté e Kepa, que ganham 8,7 milhões por temporada. Além disso, pelo simples fato de assinar o contrato ele recebeu 11 milhões.

O Stuttgart também receberá uma boa quantia, cerca de 8,2 milhões. Valor devido aos direitos de formação e por uma cláusula que garantia isso em vendas futuras.

No total, o Chelsea desembolsou 64 milhões de euros pelo alemão. Ao final da próxima temporada, quando ele receber o seu salário, esse gasto saltará aos 79 milhões. Um investimento muito alto por um dos atacantes do momentos.