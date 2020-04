Tottenham também está de olho em Stones

De acordo com o 'Daily Star', o Tottenham quer Stones (25), zagueiro do Manchester City, que jogou 19 jogos nesta temporada antes da paralisação da Premier devido à crise do coronavírus.

O zagueiro foi uma das apostas mais fortes de Guardiola, mas a verdade é que ele não teve muita continuidade devido a lesões e que poderia estar na rampa de saída da equipe catalã.

E, de acordo com a imprensa inglesa, o City está disposto a deixar Stones ir para o Everton para reduzir o custo da chegada de Holgate, um jogador que está na agenda de meia Premier.

Espera-se que o 'citizen', relacionado há alguns dias com o Arsenal, continue na sua atual equipe. Apesar disso, é um dos objetivos prioritários de Arteta, então os 'spurs' terão que lutar contra os 'gunners' por Stones no verão.