Treinador do Dortmund minimiza lesão de Haaland

O alerta foi ligado no Borussia Dortmund quando aos 70 minutos da partida contra o Bayern de Munique, sua jovem estrela, Erling Haaland precisou sair de campo lesionado.

Não se sabe ao certo em que momento Haaland sentiu, mas segundo o comentarista norueguês Jan Age Fjortoft escreveu no Twitter, Haaland se chocou com o árbitro do duelo e teria torcido o joelho.

No entanto, o treinador do Dortmund, Lucien Favre, disse após a partida que a lesão do artilheiro da equipe não preocupa e tranquilizou a torcida.

“Não acredito que ele vá se tornar desfalque. Tem algo no joelho, mas não sabemos o que é”, diz Lucien Favre.