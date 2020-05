Três jogadores na lista de saídas do Liverpool

O Liverpool também precisa melhorar o seu estado financeiro se quiser realizar alguma contratação como a de Timo Werner, de quem tanto se fala.

De acordo com o 'The Athletic', três jogadores estaria mais fora do que dentro de Anfiled. Um deles é Harry Wilson. O meia conseguiu o seu espaço no Bournemouth após brilhar no Derby County na Championship.

Sua evolução faz com que tenha um bom valor de mercado, que poderia chegar até os 20 milhões de euros. Por outro lado está Grujić, emprestado ao Hertha BSC.

No conjunto alemão disputou 23 partidas como titular, marcando três gols e dando duas assistências. Por último, o mais conhecido deles, Shaqiri. Não é a primeira vez que o nome do suíço ganha força fora do conjunto 'red', onde não vem tendo tantas oportunidades.