Três renovações 'galáticas', no ar

O mundo do futebol mudou de um dia para o outro, devido ao já famoso e infame coronavírus.

As consequências do patógeno já foram evidentes no futebol, com a suspensão das competições, mas o pior ainda está por vir.

O COVID-19 está gerando e ainda causará sérios problemas econômicos que mudarão completamente o cenário financeiro desse esporte.

Uma tarefa árdua para os jogadores de futebol e, principalmente, para aqueles que estavam negociando uma renovação contratual.

Como assinala 'Marca', este é o caso de três jogadores de grande peso no cenário atual: Leo Messi, Sergio Ramos e Kylian Mbappé.

A pequena lista já estava estabelecendo um novo acordo com seus respectivos clubes, mas tudo o que foi discutido ou planejado até agora desmoronou como um castelo de cartas.

O argentino, acostumado a renovar de pouco em pouco tempo com o Barça, encerra seu relacionamento em 2021 e estava pronto para lançar as bases para o que poderia ser sua última renovação.

A diretiva da equipe catalã não estava disposta a deixar sair o melhor jogador de futebol do planeta (e o mais bem pago), mas a crise financeira que está surgindo no Camp Nou pode atrapalhar os planos de ambos.

Ramos, por sua vez, já estava se preparando para o que provavelmente seria seu último grande contrato. Aos 34 anos, a carreira do zagueiro está em sua reta final e a próxima seria quase certamente sua assinatura definitiva antes de uma eventual aposentadoria.

O de Camas, como Leo, encerra seu relacionamento contratual com o Real Madrid em 2021 e agora seu futuro no Bernabéu pode estar no ar se suas reivindicações financeiras forem muito altas.

Por fim, a renovação de Kylian Mbappé com o PSG fez o mercado se agitar, justamente devido ao interesse do Real Madrid em sua assinatura.

Inicialmente, o conjunto da Cidade da Luz não teria nenhum problema em cobrir com ouro aquele que pretende ser o ator dominante desta década.

No entanto, a crise do coronavírus pegou todos desprevenidos e agora até o PSG parece optar por apertar o cinto.

Bastante confusão para três jogadores que viram como seu futuro pode ter sido subitamente alterado por um fator microscópico.