Tudo pronto para Milik assinar pelo OM

Ele esteve bem perto de acertar com o Atlético de Madrid, mas vai terminar jogando no Olympique de Marsella.Arkadiusz Milik se transformará, nas próximas horas, em jogador do time francês.

O polonês, de acordo com o diário 'AS', viajará nessa quinta-feira até a cidade francesa acompanhado dos seus agentes David Pantak e Fabrizio de Vecchi, para passar pelo reconhecimento médico com o Olympique de Marsella.

O time francês pagará cerca de oito milhões de euros pelo jogador do Napoli. Tanto que o clube italiano praticamente confirmou a operação.

Dessa forma, Milik reforçará uma equipe que entrou em crise nas últimas semanas e que nessa quarta-feira perdeu para o Lens em pleno Vélodrome pela Ligue 1.