Tudo sobre os casos positivos de COVID-19 no Barcelona

Uma das notícias mais chocantes nas últimas semanas apareceu na mídia nas últimas horas. Sete membros do Barcelona deram positivo para o coronavírus nos primeiros testes realizados antes de retornar ao campo de jogo.

O vazamento do 'RAC1' foi confirmado pelo 'AS', que ousou nesta segunda-feira dar a versão do clube ao assunto: no Barça eles acreditam que era a LaLiga que deveria ter anunciado os resultados dos testes.

A mídia informou que os casos positivos ocorreram antes do retorno ao treinamento. Casos positivos que acabaram confirmando, em todo caso, que os jogadores e funcionários haviam contraído o vírus no passado e eram assintomáticos.

Segundo o 'AS', o Barça explicou que foi a LaLiga quem assumiu a responsabilidade de comunicar os resultados. A entidade da liga, que viu que o vírus já era coisa do passado e que os jogadores eram assintomáticos, preferiu não comunicar tal resultado e o Barcelona foi informado de que não havia casos.

O clube catalão insistiu que esses aspectos positivos não aconteciam no controle do pessoal médico do clube, mas na própria Liga.

Agora, em Barcelona, ​​existe um respeito máximo pelos que já passaram pela doença, uma vez que já foi sabido que eles poderiam ter mais chances de sofrer lesões ou problemas em um futuro próximo.

Tanto na equipe culé, como no resto dos clubes, agora se perguntam se o caso do Barcelona foi isolado ou se a LaLiga seguiu o mesmo protocolo com os positivos assintomáticos que já passaram pelo vírus.