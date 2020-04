Última Bola de Ouro antes de Messi e Cristiano completa 38 anos

O mundo do futebol transformou Ricardo Izecson dos Santos Leite para sempre em Kaká. Um brasileiro que completa 38 anos nesta quarta-feira. Ainda tem uma aparência muito jovial e uma idade em que alguns ainda jogam, parece que é um atleta de outra geração.

Faz menos de três anos que ele se aposentou, mas suas últimas temporadas longe da vitrine do futebol europeu dá a impressão de que parou há mais tempo. Além disso, sua melhor época foi marcada pela última Bola de Ouro antes da longa era dominada por Cristiano Ronaldo e Messi.

Estamos falando de um grande jogador de futebol, um 'atleta de Cristo' que, em 2007, era o grande nome do Milan e foi protagonista na conquista da Liga dos Campeões após derrotar o Liverpool por 2 a 1. Também conquistou o Mundial de Clubes.

Jogador completo, Kaká, que começou no São Paulo, de destacava por características como poder no drible, mudança de ritmo, facilidade de aparecer em qualquer parte do meio-campo, assistências, velocidade e boa capacidade de finalização de diferentes distâncias.

Depois de quatro anos no Real Madrid, voltou a Milão por mais um ano e viveu seus últimos tempos como jogador de futebol no Orlando City.