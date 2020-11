Depois de sofrer uma goleada contra o Valencia no último jogo disputado, o Real Madrid entrou em campo com vontade de devorar o Villarreal neste sábado e em apenas dois minutos Mariano Díaz se fez notar.

O espanhol-dominicano fez o primeiro gol do jogo, mas um pênalti inocente de Courtois permitiu que Gerard Moreno empatasse (1 a 1), um ponto conquistado com sabor amargo pela equipe merengue.

Apesar de ver quase tudo pelo lado negativo, há coisas positivas que podem ser extraídas, coletadas pela 'Marca'. A primeira é que Mariano não perdeu o faro goleador, apesar de ter sido condenado ao ostracismo por Zidane.

Até o momento ele havia jogado 14 minutos no Mestalla e contra o Villarreal teve 85', embora dois minutos fossem suficientes para ele gritar um gol novamente após o' Clásico 'em março.

Outro dos nomes destacados era Carvajal. O ala, que voltou após superar uma lesão no ligamento lateral interno do joelho direito, deu assistência a Mariano e foi importantíssimo na partida. Zidane sentiu a falta da cria da base no lado direito e seu retorno deixa o francês mais tranquilo.

Devemos citar também Varane, que foi dúvida até o último minuto, e Nacho, que ocupou o lugar que Sergio Ramos deixou e foi muito bem.

E em relação ao meio-campo, Kroos, Odegaard e Modric formaram um tridente que serviu para construir jogos e também destruir. Só precisa ver que entre os três 12 bolas foram recuperadas.

Tudo tem um lado positivo. É verdade que o Real Madrid não se satisfez com um empate, mas pelo menos se podem extrair coisas que ajudam muito para o futuro. Na próxima quarta-feira chega a visita a Milão e não pode haver erros.