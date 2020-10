Um garçom chamado Benzema: iguala Guardiola e ultrapassa Messi, Xavi e Iniesta!

Foi uma primeira metade bastante intensa a do 'Clássico' no Camp Nou. O Real Madrid abriu o placar com um gol de Fede Valverde numa boa jogada do Real Madrid, que tirou a defesa do Barça do seu lugar.

O uruguaio aproveitou um ótimo passe de Benzema, já que o meio-campista ficou sozinho para vencer Neto com um chute forte e alto. A assistência do jogador francês é a sexta num 'Clásico'.

Conforme indicado por 'MisterChip', Benzema já escreveu mais um capítulo na história dos 'Clásicos' porque foi o primeiro a igualar Pep Guardiola como o maior garçom em jogos deste tamanho.

O atual treinador do Manchester City conseguiu dar seis passes para gol, ao contrário de outros jogadores como Andrés Iniesta, Leo Messi e o ex-jogador Xavi Hernández.

Leo Messi, Iniesta e Özil têm cinco assistências, colocando Benzema assumindo a liderança, até agora, no 'Clásico' no Camp Nou.

Com o Real Madrid, ele somou sua 114ª assistência nos 520 jogos que disputou até 24 de outubro de 2020.