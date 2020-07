Um líder ainda mais líder: Real Madrid passa pelo Alavés

O Real Madrid entrou em campo com um XI bastante diferente, com direito a uma zaga inédita. O time de Zidane veio a campo com Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Militao, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema e Asensio.

O Alavés começou a partida dando um susto com uma bola que foi cabeceada por Lucas Pérez e acabou no travessão do gol de Courtois.

Mas o clube merengue está bem armado com um Mendy que disparava em velocidade para fazer cruzamentos perigosos e, ainda no minuto 9, o Real abriu o placar.

Mendy disparou em jogada individual e foi derrubado por Navarro na entrada da área. Na ausência de Sergio Ramos, sobrou para Benzema cobrar. E a cobrança foi perfeita. Bola para um lado, goleiro para o outro e o 500ª gol do Real na 'era Zidane' havia acabado de sair.

A equipe de Zidane ainda quase ampliou o placar com um gol contra quando, em cruzamento rasteiro de Meny, a zaga afastou de carrinho e o goleiro precisou defender contando com um excelente reflexo. A noite estava mesmo para ser merengue.

Burke foi o grande nome do Alavés, que fazia rápidas jogadas em contra-ataque e tinha seus chutes parados pelo goleiro belga, ou cruzava para trás e algum companheiro não conseguia acabar a jogada em gol.

Um primeiro tempo com boas chances para ambos os lados, mas com melhor resultado para o time de Zidane.

No segundo tempo, mais um gol do Real Madrid logo no começo. E dessa vez com a ajuda do VAR. Asensio recebeu de KB9 no meio da área sozinho em rápido contra-ataque e fez o gol. O juiz marcou impedimento de Benzema e o VAR foi acionado. O francês estava milimetricamente em posição legal e o gol de Asensio foi validado.

Rodrygo, que foi bem no jogo, ainda quase ampliou quando deu um peixinho na área em bola cruzada por Asensio em gol vazio.

Do outro lado, Joselu ainda quase diminuiu a diferença quando recebeu na área e ficou sozinho contra Courtois, mas o belga fez uma bela defesa e fechou o gol do Real.

Mas o time visitante não conseguiu fazer nada mais antes do juiz apitar o fim do jogo.

Essa foi a oitava vitória consecutiva do Real Madrid, que volta a abrir quatro pontos de vantagem para o Barcelona e, agora, cada um dos dois tem três jogos pela frente. O Barça ainda tem chances de levantar essa taça?