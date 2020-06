Um pontinho ruim para todo mundo

Athletic de Bilbao e Atlético de Madrid voltaram a campo, após a longa paralisação provocada pela pandemia do coronavírus, nesse domingo, em San Mamés.

Como não poderia ser diferente, já que é uma das principais características das duas equipes, a partida foi muito física e pautada por uma forte marcação de ambas as partes.

Para piorar, Simeone não tinha em campo nomes importantes como João Félix, Vrsaljko, Vitolo e Felipe. Aliás, o 'Cholo' inovou e escalou Diego Costa e Carrasco no ataque.

Quando a bola rolou, a primeira boa chance veio aos 12 minutos com Carrasco, o belga recebeu de Llorente, carregou e bateu cruzado, mas pegou mal e mandou para fora.

Os donos da casa responderam logo depois, colocando um dos melhores goleiros do campeonato para trabalhar. Capa fez o cruzamento e Willians desviou de cabeça, obrigando Oblak a fazer uma importante defesa.

E teve mais, o caminho do Bilbao parecia ser os cruzamentos. A bola foi levantada na área e Yeray desviou, Oblak se esticou todo para fazer a defesa.

Mas na terceira não deu nem para Oblak. Yuri cruzou rasteirinho e Muniain apareceu na entrada da área para desviar com a parte exterior do pé direito, sem chances.

Não deu tempo nem do Athletic comemorar o gol marcado. Os colchoneros reagiram rápido e empataram dois minutos depois.

Koke, capitão do time madrilenho, aproveitou a falha de marcação de Yeray e encontrou Diego Costa se desmarcando dentro da área, o atacante bateu na saída de Unai Simón e deixou tudo igual no placar.

No segundo tempo os dois treinadores não economizaram nas alterações e realizaram cinco de cada lado. Com isso a dinâmica do jogo mudou um pouco.

Cada equipe teve, basicamente, uma boa chance na etapa final. Willians ajeitou para a ultrapassagem de Yuri que chegau batendo na rede pelo lado de fora. Já o Atlético parou em Unai Simón com um verdadeiro milagre. O goleiro do Athletic faz duas defesas fundamentais na mesma jogada, primeiro evitando o gol de Morata e depois o de Arias.

No fim, um resultado que retrata bem a campanha das duas equipes até aqui, já que são as duas equipes com mais empates na competição. 13 do time de Simeone e 11 dos de Garitano.

Com o resultado, o Athletic de Bilbao chegou aos 38 pontos e continua na 10º colocação. Já o Atlético de Madrid é o sexto colocado com 46 pontos e perde a chance de entrar na zona de classificação para a próxima edição da Champions.

Na próxima rodada, o Bilbao visita o Eibar (16º), enquanto os comandados de Simeone encaram o Osasuna (11º) no dia 17.