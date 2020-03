Uma dramática tarde de domingo no Goodison Park

"Uma dramática tarde acaba no Goodison Park". Foi assim que o próprio Manchester United definiu a partida após o apito final.

As equipes foram protagonistas de momentos tensos em um jogo que acabou com um suado ponto para cada time.

Os gols aconteceram na etapa inicial, mas os minutos finais marcaram o clima do confronto, com as duas equipes se lançando ao ataque e exigindo defesas de De Gea e Pickford.

O primeiro gol saiu logo cedo em um erro do goleiro do Manchester United, que procurava um alvo para seu passe quando Calvert-Lewin roubou ao esticar a perna para interceptar o lançamento.

O erro do goleiro exigiu uma reação, que veio com Bruno Fernandes. O português aproveitou uma bola roubada no meio de campo para, de primeira, soltar um foguete de fora da área. Com isso, o ex do Sporting somou três jogos seguidos marcando.

O empate fez os dois times agirem. De um lado, Matic, Martial e Greenwood chegaram perto de marcar. Do outro, Richarlison era quem levava perigo. Foi nesse momento do segundo tempo que os goleiros entraram em ação.

Os acréscimos foram o auge da loucura, com um 'pinball' apavorando a zaga dos visitantes e com o VAR entrando sendo usado para anular um gol que teve interferência indireta de Sigurdsson. Mesmo após o apito final, o clima não esfriou e Ancelotti recebeu o cartão vermelho.

O empate foi inevitável. Com isso, o Everton ficou no meio da tabela com 37 pontos e o Manchester United, com 42, perdeu a oportunidade de se aproximar de Chelsea e Wolves.