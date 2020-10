United começa a trabalhar para moldar o 'novo Sancho'

Ele tem apenas 16 anos, mas já o consideram um dos grandes talentos do futebol europeu. Shola Shoretire brilha com luz própria na categoria de base do Manchester United, uma equipe que espera fazer dele o 'novo Jadon Sancho'.

Há apenas alguns meses, o United protegeu seu prodígio, um jogador que para muitos é o futuro da seleção inglesa. Com contrato como profissional, o lateral esquerdo inglês está aos poucos se estabelecendo no clube, esperando a realização do sonho de estrear com a primeira equipe.

Nesta temporada, ele deu um grande salto para a filial do United, equipe com a qual já participou de alguns jogos. Na temporada passada, ele participou de 17 partidas oficiais com a Sub-18.

A juventude britânica é a grande pérola de Old Trafford, o segundo estreante mais jovem na história da Liga Juvenil (14 anos) e meios de comunicação como 'Mirror' e 'Daily Express' garantem que o United focará em Shoretire para transformá-lo em sua próxima grande estrela.

Aparentemente, de acordo com a mídia citada, a frustrada contratação de Jadon Sancho, que finalmente ficou mais um ano no Borussia Dotmund, fez com que os ingleses olhassem novamente para a sua base, onde espera ser o novo grande jogador do United, um Shoretire que muitos já comparam, justamente, com o atacante da equipe alemã.