United punirá Marcos Rojo por violar confinamento

O Manchester United dará uma advertência ao zagueiro argentino Marcos Rojo depois que ele deixou o confinamento e foi pego fumando em uma partida de pôquer.

Rojo está emprestado na Argentina ao Estudiantes de la Plata e foi filmado em uma festa com amigos jogando pôquer, contrariando as regras de confinamento no país sul-americano.

A quarentena está programada na Argentina até 10 de maio, pelo que Rojo teria violado as regras que proíbem as pessoas de sair.

De acordo com a imprensa inglesa, o Manchester United entrará em contato com seu jogador para lembrá-lo de suas obrigações como jogador dos 'Red Devils'.