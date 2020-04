United teria feito uma oferta por Arturo Vidal

O jornal 'Express' informou nesta quinta-feira que na Premier League eles também sonham com 'King' Arturo. Especificamente, o Manchester United é quem ficaria encantado em ter o jogador do Barça.

Esse meio disse que os "demônios vermelhos" enviaram uma oferta ao chileno, mas sabem que ele prefere jogar na Inter de Milão, o clube que está melhor posicionado na corrida.

'CalcioMercato' ecoou esses rumores e foi além, afirmando que a oferta do Manchester United não satisfaz Arturo Vidal, de modo que em Old Trafford eles terão que ir esquecendo do chileno.

Nas últimas horas, sua possível conexão com a Inter se fortaleceu. O portal 'Sport' poderia saber que já existem negociações com o meio-campista e que a grande harmonia entre Inter e Barcelona pode ser fundamental na operação.

Vidal é um dos jogadores de futebol que tem grandes opções de deixar o Camp Nou para liberar massa salarial, recuperar a economia dos cofres e também porque seu contrato termina em 2021.