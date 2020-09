Real Madrid faz e sofre seus primeiros gols na temporada

Após empatar em 0 a 0 contra a Real Sociedad na estreia pelo Campeonato Espanhol 2020-21, o Real Madrid chegou a Sevilla para enfrentar o Betis neste sábado. Após uma chance de Mendy para a equipe de Zidane e uma de Sanabria para os donos da casa, os visitantes abriram o placar.

A criação foi de Benzema, que costuma estar dentro da área. A conclusão foi de Valverde, que está longe de ser um finalizador. Independentemente da função original de cada um, o lance abriu o placar, aos 13 minutos, para o time de Zidane.

Benzema chegou à linha de fundo e encarou Moreno. O francês gingou, dividiu e cruzou para Fede Valverde. O uruguaio estava na pequena área, onde apenas tocou na bola para desviar do alcance de Joel.

A vantagem durou 20 minutos. Aos 34, em cobrança curta de escanteio, Canales cruzou na área e Mandi subiu mais do que todos para cabecear com firmeza e estufar a rede defendida por Courtois.

Assim foram o primeiro gol feito e o primeiro sofrido pelo Real Madrid na temporada 2020-21, diante de um Betis que ainda viraria com William Carvalho para chegar ao intervalo com a vantagem no placar.