Valverde sofre fissura na tíbia e vira desfalque

Um dia após a derrota por 4 a 1 na casa do Valencia, o Real Madrid confirmou o diagnóstico da lesão de Fede Valverde sofrida durante o jogo no Mestalla. O uruguaio teve de sair de campo aos 76 minutos, quando foi substituído por Toni Kroos.

"Na sequência dos exames efectuados ao nosso jogador Federico Valverde pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi-lhe diagnosticada uma fissura na espinha tibial posterior da perna esquerda. Pendente de evolução", comunicou o clube sem prever o tempo total de recuperação.

Com isso, Valverde não viajará com a seleção do Uruguai, que enfrenta Colômbia e Brasil nos próximos dias pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. O meia também deve perder os dois próximos jogos do time espanhol.

O Real Madrid volta a campo após os jogos das seleções nas datas Fifa, com visita ao Villarreal em 21 de novembro. Pela Champions League, o time de Zidane tem reencontro com a Inter de Milão marcada para o dia 25.