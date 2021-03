VÍDEO: veja os gols e bastidores da classificação do Barcelona para final da Copa do Rei

O Barcelona conseguiu mais uma virada espetacular na Copa do Rei, dessa vez a vítima do heroísmo 'culé' foi o Sevilla. E foi assim contra o Sevilla na partida de volta da semifinal da Copa. Após perder por 2 a 0 no jogo de ida no Ramón Sánchez Pizjuán, o time de Koeman precisava de uma virada sensacional. E conseguiu vencer por 3 a 0.

No vídeo acima, você confere como foram os gols e os bastidores dessa heroica classificação 'culé'.