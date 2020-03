Vice-presidente do Comitê Olímpico Japonés, positivo para coronavírus

Kozo Tashima, vice presidente do Comitê Olímpico Japonês, anunciou nesta terça-feira, que testou positivo para o coronavírus. Embora o resultado só tenha sido divulgado hoje, ele já está doente desde o último sábado.

"Hoje meu resultado para o teste do novo coronavírus deu positivo", afirmou Tashima via comunicado divulgado pela Associação Japonesa de Futebol, presidida por ele.

O anúncio coloca ainda mais dúvida a realização das Olimpíadas em Tóquio, neste meio de ano. A maior competição esportiva do mundo começa no dia 24 de julho e termina no dia 9 de agosto. Os organizadores estão relutantes e confiantes de que será possível disputar os Jogos nestas datas.

Até esta segunda-feira, o país-sede das Olimpíadas registrou 833 casos do Covid-19, de acordo com a Universidade John Hopkins, dos EUA, com 28 pessoas falecendo em decorrência da doença.

É sábido que Tashima esteve na reunião anual da UEFA, no dia 3 de março, quando teve contato com Slavisa Kokeza, presidente da federação sérvia, e Dominique Blanc, presidente da federação suíça. Ambos tiveram também resultado positivo para o coronavírus. O encontro foi realizado na Holanda.

Tashima é ex-jogador de futebol e atuou pela Seleção Japonesa. Nos últimos dias, ele esteve com a seleção feminina de futebol do Japão em amistosos nos EUA e perdeu o 16º encontro do Comitê Olímpico Japonês por estar com febre. Ele não soube dizer onde poderia ter pego o coronavírus.

Saiba mais sobre os desdobramentos do coronavírus no futebol mundial clicando aqui.