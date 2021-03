Vidal, fascinado com Messi: "É o rei do futebol, único, extraterrestre"

O jogo contra o Huesca foi de umportância mais do que vital para o Barcelona depois do Atlético de Madrid em Getafe. A equipe 'culé' não decepcionou, conquistou os 3 pontos e ficou a apenas 4 do líder 'rojiblanco'. E parte da culpa por isso é de Leo Messi.

O argentino foi um dos grandes protagonistas da noite. Não apenas pelos seus recordes, mas também pelo seu rendimento em campo. Algo que não passou em branco por Arturo Vidal, o jogador da Inter de Milão.

"Um recorde a mais, irmão. Você é o rei do futebol, o melhor, o extraterrestre, o único, o mágico", começou elogiando Vidal, que ainda mantém uma ótima relação com Messi apesar de sua saída do Barça.

Vidal está convencido de que o argentino ainda tem muito futebol para mostrar: "Certamente continuará batendo muitos recordes mais. Você é único, um abraço extraterrestre".