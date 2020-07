Virada do Tottenham afasta o Arsenal da Champions

O dérbi de Londres entre Tottenham e Arsenal foi intenso e teve virada no fim para o time de José Mourinho, que viu seu time sair perdendo graças a um golaço de Lacazette.

O atacante soltou um foguete de fora da área e acertou no ângulo do gol adversário. Ainda no primeiro tempo, Son aproveitou um erro de passe na zaga e empatou a partida. Já nos últimos minutos de jogo, o sul-coreano cruzou para Alderweireld, que, dentro da área, subiu mais alto para virar a partida.

Com a vitória, o Tottenham chega a 52 pontos, supera o Arsenal na tabela e fica em oitavo. O time de Arteta permanece com 50 e cai para nono, ficando praticamente sem chances de conquistar uma vaga para a próxima Champions League.

O Leicester, que ainda joga nesta rodada, é o quarto colocado e está com nove pontos de vantagem sobre os 'gunners', que recebem o Liverpool na próxima quarta-feira. No mesmo dia, os 'spurs' visitam o Newcastle.