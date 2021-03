Zaha, o primeiro jogador da Premier a não se ajoelhar contra o racismo!

Wilfried Zaha se tornou o primeiro jogador de futebol da Premier League a não se ajoelhar em sinal de protesto contra o racismo. A razão é que ele acredita que o ato já não é mais útil, pois perdeu o poder de reivindicação. Em nota em suas redes sociais, ele deixou claro que existem outras formas mais eficazes de combater esse tipo de discriminação.

"Minha decisão de ficar de pé no início vem sendo conhecida há algumas semanas. Não há decisão certa ou errada, mas para mim, pessoalmente, acho que ajoelhar se tornou parte da rotina pré-jogo e não importa se nos ajoelhamos ou não porque alguns de nós continuam sofrendo abusos", começou explicando.

"Sei que há muito trabalho nos bastidores da Premier League e de outras instituições para desencadear mudanças e respeito totalmente isso, assim como todos os envolvidos. Também respeito totalmente meus companheiros de equipe e jogadores de outros clubes que continuam se ajoelhando", continuou.

"Como sociedade, acho que devemos promover uma melhor educação nas escolas e que as empresas de mídia social devem tomar medidas mais fortes contra as pessoas que maltratam os outros 'online', não apenas os jogadores de futebol. Agora, quero apenas me concentrar no futebol e desfrutar de estar de volta o campo", ele concluiu.