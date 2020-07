VÍDEO: Zidane projeta "mais uma final" contra o Alavés

O Real Madrid poderá manter nesta sexta-feira a vantagem de quatro pontos na disputa com o Barcelona pelo título. O jogo está marcado para esta sexta-feira no estádio Alfredo Di Stéfano às 22h (horário local) - 17h no horário de Brasília e 21h na hora portuguesa.

O time tem dois desfalques importantes, mas também tem confirmações de atletas disponíveis que podem ter a diferença - veja as prováveis escalações. Na véspera da partida, Zinedine Zidane projetou um duro duelo contra o time que luta para evitar o rebaixamento.