"Zidane está bem, mas triste por não poder estar com a gente"

Com Zidane afastado por causa do coronavírus, é Bettoni quem vai assumir a equipe na sua ausência. E também quem participou da coletiva de imprensa antes do duelo em Mendizorroza contra o Alavés.

As primeiras perguntas, é claro, foram sobre seu chefe, Zinedine Zidane. "Falei com ele esta manhã e está muito bem", começou David Bettoni.

"Ele gosta de futebol, é a sua paixão, tem a sorte de treinar este grande clube. Ele está de bom humor, embora um pouco triste porque não poderá estar conosco", acrescentou.

Ele também teve que lidar com a polêmica eliminação da Copa do Rei, especificamente, com o pênalti não marcado em Militão. “Não penso nada em particular. É uma tarefa complicada e há decisões a favor e contra. Não penso mais nada”, o auxiliar técnico de Zidane limitou-se a responder.

O nome de Odegaard estava na mesa e, novamente, Bettoni se esquivou. "É um assunto que não conheço bem. Não posso responder. Ele faz parte do elenco e é importante como os outros. Veremos o que acontece nos próximos dias com ele", respondeu.

Sobre as ausências de Ramos e Carvajal, o auxiliar de Zidane deu uma atualização sobre o seu estado. "Sergio não estará conosco, embora as coisas estejam indo bem; Dani também não e vai começar a treinar normalmente a partir de segunda-feira", explicou Bettoni.

Questionado sobre a influência que um ausente Zidane terá no encontro em Vitória, Bettoni tentou se explicar. "Faço o meu trabalho como treinador adjunto. Apoio o treinador, mas as decisões são dele", afirmou.

“Amanhã ele não estará fisicamente conosco, mas estará conosco durante o jogo, para apoiar e dar sua energia”, disse, insinuando que, apesar da distância, haverá contato direto entre ele e o treinador.

E confirmou logo depois: "Ë uma organização que será interna. Eele estará com a gente, mas não fisicamente. Estamos preparando tudo. Veremos como será amanhã. O importante é que Zidane estará com a gente", confirmou.