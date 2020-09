Zidane soma 100 vitórias no Espanhol como técnico

Em jogo pela 3ª rodada da LaLiga, o Real Madrid visitou o Betis, começou vencendo, sofru virada e acabou ganhando graças a uma polêmica marcação de pênalti convertido por Sergio Ramos.

A primeira vitória nesta edição do Campeonato Espanhol serviu para que o treinador Zinedine Zidane atingisse uma marca particular, com um total de 100 vitórias na competição como técnico.

O francês, que conquistou dois campeonatos (2016-17 e 2019-20), atingiu esta cifra no seu jogo 147 pela liga. Trata-se do segunfo treinador da história do clube com mais triunfos no Espanhol, apenas superado por Miguel Muñoz (257).



A primeira vitória de Zidane aconteceu em sua estreia, com um 5 a 0 diante do Deportivo La Coruña em 9 de Janeiro de 2016. Desde então, somou 55 como local e 45 como visitante. Por temporadas, o seu recorde de triunfos são os 29 da Liga 2016/17, seguidos de perto pelos 26 da campanha passada. Quanto aos números de gols, a equipe marcou 342 e sofreu 142 sob o comando do francês.