A fórmula da Juve para colocar Higuaín... no River Plate

Os nomes de Gonzalo Higuaín e Sami Khedira estão na rampa de saída de uma Juventus em busca de uma equipe para colocar ambos neste período de transferência de verão.

A 'Vecchia Signora' trabalha duro para encontrar um destino e parece que, no caso do argentino, eles estão considerando uma fórmula que usaram no passado com outra estrela de tal país.

Conforme revelado por 'Tuttosport', a equipe de Turim quer que Higuaín termine no River Plate, um clube que praticamente viu o atacante nascer, em uma operação semelhante à que ele fez na época com Carlos Tévez e Boca Juniors.

As informações revelam que a intenção da equipe italiana é transferir o jogador em troca de ter uma opção preferencial em relação a algumas das melhores promessas da prolífica categoria de base da equipe 'milionária'.

Uma operação que, no caso de não encontrar nada de interessante na equipe de Núñez, também liberaria espaço salarial para trazer mais um atacante para a equipe, sendo Raúl Jiménez o principal candidato.

Vale lembrar que a Juventus, graças a esse tipo de contrato, conseguiu trazer Rodrigo Bentancur do Boca na época por um valor de 12 milhões de euros. Um valor insignificante, dado seu desempenho e valor de mercado hoje.