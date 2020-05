A impressionante oferta do Liverpool para convencer Werner

Liverpool e Timo Werner parecem condenados a se entender. A equipe 'red' está de olho no alemão e o atacante está pronto para dar o grande salto de sua carreira a uma equipe de classe mundial.

Para isso, a equipe inglesa teria oferecido a Werner uma oferta milionária. Conforme explicado pelo jornalista Nicolò Schira, a equipe liderada por Jürgen Klopp teria proposto um contrato de cinco temporadas a dez milhões de euros por ano.

A negociação entre o jogador de futebol do RB Leipzig e o Liverpool estaria bem adiantada. No entanto, a equipe 'red' ainda precisa se sentar com a equipe alemã para lidar com a transferência.

Werner está ciente da paixão que ele desperta em diferentes clubes no cenário europeu e, para alívio do campeão europeu, o Liverpool teria sido o escolhido pelo alemão.

Tanto o Barcelona quanto o Bayern de Munique bateram na porta do internacional alemão para perguntar sobre sua predisposição, mas sempre encontraram o impedimento do Liverpool.

"O Bayern é um grande clube, não há necessidade de falar sobre isso. E Flick mostrou que ele é um treinador muito bom. Mas, se fosse uma mudança de clube, eu preferiria ir para o exterior a ir ao Bayern. Um desafio em outra competição seria mais interessante do que mudar de clube na Bundesliga", revelou Werner em 'Bild'.

Dessa maneira, e apesar do encontro com o Barcelona em março passado, o Liverpool assumiu a liderança e está perto de chegar a um acordo com o internacional alemão.