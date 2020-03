A mensagem de otimismo de Mikel Arteta, infectado pelo COVID-19

O COVID-19 continua a atacar fortemente a atualidade do futebol. Muitos países ao redor do mundo suspenderam suas competições e a Premier League tem sido uma delas.

O campeonato inglês está sendo um dos mais atingidos pelo coronavírus. E Bournemouth, Everton e Watford, por exemplo, estão sendo duramente atingidos por essa epidemia.

Outra entidade no país que sofre as conseqüências do COVID-19 é o Arsenal, pois possui Mikel Arteta, o primeiro treinador a contratar o coronavírus.

O técnico espanhol passou por um teste de coronavírus na quinta-feira e deu positivo. Mas nesta sexta-feira, ele emitiu uma mensagem de responsabilidade e otimismo através de suas redes sociais.

"Obrigado por suas palavras e seu apoio. Já me sinto melhor. Enfrentamos um desafio enorme e sem precedentes. A saúde de todos é a única coisa que importa no momento", disse Arteta.

Além disso, o técnico 'gunner' parabenizou a Premier League pela decisão de adiar o campeonato até o dia 3 de abril: "Proteja-se seguindo as diretrizes estabelecidas e nós passaremos por isso juntos. Muito bem, Premier League, você tomou a decisão certa".