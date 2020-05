A preocupação acabou: Falcao treina novamente

O colombiano Radamel Falcao participou nesta quinta-feira em treinamentos com seu clube, o Galatasaray, em Istambul, que se prepara para retomar a Liga Turca em 12 de junho, após quase três meses de confinamento pelo COVID-19.

O clube de Istambul publicou nesta quinta-feira em suas redes sociais imagens do astro colombiano treinando com seus companheiros de equipe.

É o quarto dia de treinamento desde que o clube recuperou sua atividade, com distâncias seguras, sessões separadas e outras medidas de precaução para evitar contágios.

A ausência do colombiano nas três primeiras sessões despertou preocupação entre os torcedores e levantou especulações sobre possíveis desacordos entre o jogador e o clube.

A mídia turca especula um desentendimento entre Galatasaray e Falcao sobre o corte salarial do clube devido à falta de renda durante a pandemia.

De acordo com o jornal 'Asistanaliz', o Galatasaray deve cortar seu orçamento em 30% e não tem escolha a não ser cortar salários, uma grande soma no caso de Falcao, a estrela do time, que recebe 5 milhões de euros por ano, mais cerca de 1,9 milhão em bônus.

A equipe treinada por Fatih Terim é a terceira na classificação da Superliga Turca, com oito rodadas pendentes que serão retomadas no próximo mês.