Alerta amarelo para Messi, Griezmann e Semedo

Entre as mudanças exigidas pela pandemia, a forma de punição também foi alterada e os jogadores que chegarem às quartas de final da Champions League terão seus cartões zerados.

No entanto, os times que ainda disputam as oitavas de final ainda poderão ter prejuízos para a próxima fase com a suspensão de quem atingir o limite de amarelos. No Real Madrid, Federico Valverde e Luka Modric correm esse risco.

Em um confronto que teve o empate em 1 a 1 no jogo de ida, Messi, Griezmann e Semedo terão de dar o melhor de si em busca da vaga, mas precisarão cuidar para não ficarem de fora do jogo seguinte em caso de receberem um novo cartão.

Para a partida desse sábado, o treinador Quique Setién relacionou nove garotos para ter banco entre os demais atletas da lista de convocados. Como principal novidade está Ronald Araujo, que se recuperou a tempo.