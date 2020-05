Argentina define data para a janela de transferência

A AFA confirmou que, a partir de 1º de julho, o mercado de transferências será aberto em todas as categorias de futebol argentino, uma semana antes da Europa.

Essa é uma boa notícia para os jogadores que terminam seus contratos em 30 de junho. Ainda não há uma data de encerramento definida para o mercado do futebol.

O país, que deu por encerradas as suas competições ainda não tem data de retomada dos jogos e se prepara um retorno que será longo e sem público.

Nessa quinta-feira foram divulgadas as datas para as próximas duas janelas de mercado nas cinco grandes ligas. Só coincidem as de França e Inglaterra.