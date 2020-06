Arthur troca Messi por Cristiano Ronaldo: qual parceria terá mais sucesso?

Com a oficialização da contratação de Arthur pela Juventus, o brasileiro se tornará o primeiro brasileiro a atuar ao lado de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo - isso se considerarmos Deco como português. O ex-Grêmio se apresenta na Juve somente para a próxima temporada, mas como será sua parceria com o português?

Assim como Pjanic, que faz o caminho contrário e será jogador do Barça, Arthur entra para uma seleta lista de jogadores que podem dizer que atuaram com os dois grandes craques da atualidade.

Arthur ainda pode conquistar dois títulos com Messi antes de buscar novas conquistas com Cristiano Ronaldo. O Barcelona está vivo na Liga dos Campeões e ainda briga pelo título de LaLiga com o Real Madrid.

Como foi a parceria entre Arthur e Messi?

O brasileiro chegou ao Barcelona em julho de 2018 e havia muita expectativa sobre o seu futebol. Considerado como o sucessor de Iniesta, ele deixa o clube após só duas temporadas sem muito brilho. Ele não conveceu nem Ernesto Valverde nem Quique Setién, embora tivesse o carinho de boa parte da torcida blaugrana.

Messi e Arthur atuaram juntos em 60 jogos nas duas temporadas: 42 vitórias, 11 empates e sete derrotas. Juntos, eles conquistaram somente dois títulos: a Supercopa da Espanha de 2018-19 e a LaLiga da última temporada.

Nestas 60 partidas, o camisa 10 blaugrana marcou 57 gols, enquanto que o brasileiro balançou as redes em somente quatro oportunidades.

Como deve ser a parceria entre Arthur e Cristiano Ronaldo?

Arthur, 30ª contratação mais cara da história, deve brigar para ter seu espaço no time de Maurizio Sarri. A Velha Senhora tem diversas opções para o setor que o brasileiro atua como Khedira, Rabiot, Matuidi e Bentancur.

Assim como em todas as temporadas, a Juventus entrará para brigar por todos os títulos nacionais e, principalmente, pelo maior objetivo do time há alguns anos: a conquista da Liga dos Campeões.