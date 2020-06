Arthur na Juve e Pjanic no Barça: um acordo oficialmente fechado

E é oficial: Arthur é jogador da Juventus. Depois dos exames médicos e da assinatura do contrato, a equipe italiana anunciou oficialmente a contratação do brasileiro em sua conta no Twitter e animou a torcida.

Miralem Pjanic, envolvido na negociação, também foi anunciado pelo Barcelona, já tendo assinado contrato com o clube catalão.

O acordo entre as equipes transformou a venda de Arthur na 30ª maior transferência da história do futebol: a Juventus gastou 72 milhões de euros - além de dez milhões em metas variáveis - para contar com o meio-campista.

A contratação de Pjanic pelo Barcelona também entrou no top 50, custando 60 milhões de euros aos Blaugranas.

Acompanhado por seu pai e agente Ailton, seu irmão Paulo Henrique e seu advogado de comfiança, o jogador desembarcou no J. Medical - hospital da Juventus - sem fazer selfies e sem contato com seus novos fãs, tudo para evitar desrespeito ao clube culé.

Após o acerto, Arthur rapidamente retornou à Catalunha, onde irá terminar a temporada com ao Barcelona, que disputa o título da LaLiga, além da Liga dos Campeões da Uefa.

Outro detalhes do acordo entre Arthur e Juve também foram revelados. Durante sua passagem em Turim, o meia embolsará 5 milhões de euros por temporada, além de bônus em cinco anos. Serão 7 milhões de euros, sempre excluindo os vários bônus.