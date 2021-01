'AS': Messi intensifica recuperação para estar na final

O Barcelona encarou a Real Sociedad no Estadio Nuevo Arcángel, em Córdoba, e garantiu a classificação para a final da Supercopa da Espanha nos pênaltis sem a presença de Lionel Messi.

O argentino foi desfalque na vitória nos pênaltis devido a problema no bíceps femoral de sua perna esquerda, incômodo de que Ronald Koeman já falou em coletiva de imprensa.

Segundo o jornal 'AS', o capitão está disposto a trabalhar de forma mais intensa até o último minuto antes da grande decisão, marcada para o próximo domingo, para se recuperar a tempo.

Há prudência no departamento médico para evitar um esforço prococe que gere uma lesão agravada, no entanto o Barcelona faz o possível para tentar contar com Messi, por mais que seja um retorno visto como improvável.

A equipe catalã aguarda o jogo desta quinta-feira entre Real Madrid e Athletic de Bilbao para saber quem será o adversário na disputa do título.