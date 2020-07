Assim estaria a briga pela Chuteira de Ouro sem pênaltis

Cristiano Ronaldo vem subindo no ranking liderado por Robert Lewandowski na luta pela Chuteira de Ouro 2019-20. A grande reação do português nesta reta final tem muito a ver com a quantidade de penalidades máximas cobradas nas últimas rodadas. Uma maneira de marcar tão legal quanto outra, embora nem todos os concorrentes da lista tenham essas oportunidades. Como a classificação estaria sem os pênaltis? Como sempre, o ProFootballDB responde.

Segundo o profundo banco de dados de BeSoccer, o polonês continuaria liderando, embora com 29 gols, em vez dos 34 que somou na Bundesliga. O fato marcante seria a queda de Cristiano Ronaldo na corrida, já que nem estaria entre os dez primeiros.

Dos 30 gols marcados pelo português na Serie A 2019-20, 12 foram em cobranças de pênalti, sendo o último deles contra o Lazio nessa segunda-feira. Curiosamente, é a mesma realidade de Immobile, que também marcou de pênalti contra a Juventus para atingir uma dúzia em batidas dos onze metros e chegar também ao total de 30.

O Ranking da Chuteira de Ouro sem pênaltis

Com os dois fora do pódio, os grandes beneficiários seriam Timo Werner, que marcou apenas três de pênalti nesta temporada e apareceria na segunda posição com 25 gols, e na terceira posição estaria Haaland, com 28 gols (ele marcou apenas um em penalidade máxima) e a surpresa sem estrela na lista, Shon Weissman (Wolfsberger / Áustria), que soma 30 gols, sendo apenas dois pênaltis.

Leo Messi, sexto na classificação real da Chuteira de Ouro com 25 gols, manteria o mesmo lugar, com 20. Jamie Vardy está na mesma situação, permanecendo em sétimo, embora com 19 gols em vez de 23.

