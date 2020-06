Atlético-MG anuncia a contratação de Keno

O Atlético Mineiro está muito ativo no mercado e anunciou nesta quinta-feira a contratação de Keno, atacante que atuava no Al-Jazira (Emirados Árabes Unidos) e pertencia ao Pyramids (Egito).

O contrato do jogador de 30 anos com o clube de Belo Horizonte vale até o final de 2023. Não foram divulgados os valores envolvidos na operação de Keno, que deixou o Palmeiras em 2018 por 10 milhões de dólares.Nesta temporada, o atacante tem três gols marcados em 18 partidas.

É mais um movimento do Galo para oferecer um elenco de maior qualidade a Jorge Sampaoli. O clube já encaminha a chegada do atacante Marrony, do Vasco, dos volantes Alan Franco (Independiente del Valle) e Léo Sena (Goiás) e do zagueiro Bueno, do Kashima Antlers.

Além disso, a diretoria fez oferta recente a Dedé, ídolo do rival Cruzeiro. Outros nomes especulados são o zagueiro paraguaio Junior Alonso, Lucas Veríssimo e Roger Guedes.