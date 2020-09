Sergio Ramos abriu sua temporada de gols na vitória desse sábado contra o Betis no Benito Villamarín. O capitão continua melhorando seus números exemplares e já soma 98 pelo Real Madrid.

Ao marcar no segundo jogo oficial desta campanha, Ramos chegou a 16 temporadas seguidas balançando redes dos adversários. Confira no vídeo acima o trecho da entrevista em que ele enaltece 'objetivo coletivo' no Real Madrid.