Balotelli foi treinar... e o Brescia proibiu sua entrada!

Os dias de Balotelli estão contados no Brescia. Segundo as informações mais recentes, o clube planeja rescindir seu contrato, embora ainda não tenha sido oficializado.

A espera de notícias, Balotelli apareceu nesta manhã de terça-feira em Torbole Casaglia, onde o Brescia normalmente se exercita. Ele chegou lá às 8h40, vinte minutos antes do início do treinamento, 'AS' explica.

Mas, ao tentar obter acesso, Balotelli foi recebido com a recusa de um funcionário do clube. Negaram-lhe acesso às instalações do Brescia. "Agora eles dirão que não quero treinar...", disse Balotelli a repórteres que estavam lá.

Balotelli esteve ausente de treinamentos na semana passada e justificou-o com gastroenterite. O Brescia não deu ouvidos a tal justificativa.

A tensão só cresce e a situação já parece insustentável. Resta ver se o Brescia se pronuncia sobre Balotelli.