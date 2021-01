Barça bate o Cornella e avança na Copa do Rei; veja os melhores momentos. DUGOUT

Confira os melhores momentos da vitória do FC Barcelona por 2 a 0 sobre o Cornellà na Copa do Rei de 2020/21. Ousmane Dembélé e Martin Braithwaite foram os responsáveis por marcar para o clube catalão na prorrogação do duelo.