Bayern carimba com tinta azul sua passagem para as quartas da Champions

Vai ser difícil parar o Bayern de Munique. O gigante alemão foi superior durante todo o jogo e não deixou o Chelsea respirar. Quatro gols para colocar medo no Barcelona, que ganhou do Napoli por 3 a 1.

Já aos seis minutos, o Bayern começava abrindo o placar graças a um pênalti cometido por Caballero em Lewandowski. O artilheiro da Champions League recebeu um passe na marca do pênalti, ficou sozinho contra o goleiro e acabou sendo derrubado.

O Chelsea, que antes precisava fazer três gols para levar o jogo para a prorrogação, agora precisava fazer quatro. A missão impossível que ficava ainda mais impossível.

Sem esboçar a mínima tentativa de reação, os 'blues' sofriam com cruzamentos de Davies, Perisic e Boateng. E como não poderia deixar de ser, o Bayern não quis saber de deixar de pressionar e fez seu segundo gol.

Lewandowski chegou na entrada da área, tocou rasteiro para o lado e achou Perisic livre, que só precisou tocar no canto do gol de um Chelsea que já entrou em campo abatido.

E logo em seguida, Hudson-Odoi fez um lindo gol... mas no começo da jogada havia um impedimento e o gol foi anulado.

Mas aos 43 minutos, finalmente os 'blues' fizeram o primeiro gol deles. Emerson cruzou rasteiro na pequena área, Neuer espalmou e deixou a bola no pé de Abraham, que só precisou empurrar para o gol.

O primeiro tempo chegou ao fim e Lampard precisaria fazer um milagre para conseguir a virada. Mas acabou não conseguindo, apesar de o Chelsea ter começado dominando os primeiros minutos do segundo tempo, mas logo a equipe alemã voltou a tomar conta do jogo. Tanto que fez seu terceiro gol. Tolisso recebeu um cruzamento de Lewandowski sozinho na entrada da pequena área e empurrou com o pé para o fundo do gol.

Já não havia esperança para a equipe inglesa e, para carimbar com tinta azul sua passagem para as quartas da Champions, LewaGOLski fez seu segundo gol. Odriozola chegou na linha de fundo, cruzou e Lewandowski subiu mais do que todos na marca do pênalti para cabecear no canto do gol.

Com a goleada, o Bayern viaja até Lisboa e enfrentará nas quartas de final um Barcelona que parece estar inspirado para levantar a taça.

