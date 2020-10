"Claro que sentimos a falta de Cristiano"

O colombiano Juan Guillermo Cuadrado, ponta da Juventus, reconheceu nesta segunda-feira que sua equipe sente falta do português Cristiano Ronaldo, que perdeu os últimos três jogos após ter dado positivo para coronavírus e está em dúvida para a nomeação desta quarta-feira na Champions contra o Barcelona.

“Cristiano é um campeão. Sabemos que nestes jogos difíceis, contra adversários que estão trancados na defesa (como o do último domingo contra o Verona), a sua força, a sua mentalidade e as suas motivações acabam prevalecendo. Neste momento, claro, sentimos a falta dele", afirmou Cuadrado em entrevista à televisão italiana 'Sky Sport'.

A Juventus empatou dois jogos no campeonato sem Cristiano, 1-1 contra o Crotone e 1-1 contra o Verona, e só venceu na última quarta-feira em visita ao Dínamo Kiev, quando o espanhol Álvaro Morata marcou um doblete.

A equipe de Andrea Pirlo enfrenta o Barcelona na quarta-feira, segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, em uma encruzilhada em que, destacou Cuadrado, a Juventus deve mostrar sua força.

"É um jogo difícil de enfrentar, contra um adversário muito forte. Devemos entrar em campo e mostrar a força da Juventus. Contra as grandes equipes, sempre damos algo mais. Não devemos falhar no início, devemos tentar alcançar um bom resultado", disse.

"Vamos preparar o jogo para vencer, embora sabendo que vamos jogar contra um adversário muito forte. Aconteça o que acontecer, devemos saber que somos profissionais, que devemos lutar e não perder o hábito que temos na Juventus, dar tudo pela vitória" , acrescentou.

A nível pessoal, Cuadrado explicou que o ano passado sob a gestão de Maurizio Sarri, em que atuou como lateral-direito, o ajudou muito a melhorar nas tarefas defensivas.

“Desde o ano passado estou mais acostumado a defender, trabalhei muito nisso com Sarri no ano passado. Agora Pirlo me pede para sempre dar minha contribuição na frente. Aos poucos vamos encontrar uma maneira de ser perigoso”, disse