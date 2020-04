Como estará o mercado de goleiros?

O futuro de muitos jogadores de futebol vai mudar a partir do verão. É a única certeza entre tantas dúvidas.

Não há data de início definida para o mercado de verão, mas muitas trocas de peças estão chegando, como todo verão. E os goleiros poderiam ser protagonistas, como aponta o 'fichajes.com'.

Ter Stegen, por exemplo, ainda não chegou a um acordo com o Barcelona para renovar. Mais de um clube permanece atento à sua situação, para que isso possa acontecer. Onana seria a opção que o clube catalão teria no caso de o alemão sair.

De Gea também pode mudar de ar. Dean Henderson quer desempenhar um papel de liderança no United: ele só voltaria a Old Trafford se lhe prometessem ser o goleiro titular. E, no momento, esse papel tem De Gea...

Finalmente, Donnarumma e Kepa Arrizabalaga. Milan e Chelsea estariam seriamente considerando fazer uma troca de goleiros.

Os clubes trabalham a todo vapor nos escritórios. Ter um ótimo goleiro em clubes sempre dá garantias. E é nisso que as melhores equipes do mundo estão se concentrando agora.