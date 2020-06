Confirmada a lesão de Reinier: duas semanas de desfalque

Más notícias para Reinier. Sua ruptura muscular foi confirmada, o que ocorreu na última sexta-feira, durante o treinamento da primeira equipe do Real Madrid. Ele terá que ficar cerca de duas semanas afastado.

Reinier foi um dos jogadores do Castilla convocados por Zidane para completar o treinamento da equipe principal após a paralisação, apesar de não poder jogar devido ao limite da cota de membros não-comuntários.

Tudo estava indo bem até sexta-feira passada, quando ele teve que se retirar do treinamento. Agora, o jornal 'AS' garante que sua lesão muscular, uma ruptura no bíceps femoral direito, está confirmada.

A mídia acima mencionada diz que os testes levaram tanto tempo para serem feitos para que a inflamação pudesse deixar bem aparente a extensão da lesão. Nesta terça-feira, o brasileiro continuou com o seu dia-a-dia, porque a inconveniência havia diminuído muito.

O Real não tem pressa em recuperá-lo e não tentará apressar os prazos dessas duas semanas de recuperação. Ele não pode jogar com o primeiro time e a temporada no Castilla acabou.