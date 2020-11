Conheça os cinco treinadores finalistas do 'The Best' 2020

Além dos onze finalistas do prêmio 'O Melhor' de 2020, a FIFA também divulgou os nomes dos cinco candidatos a melhor treinador do ano.

Entre os cinco técnicos, está o espanhol Julen Lopetegui, campeão da última edição da Liga Europa com o Sevilla.

Klopp, o 'melhor' de 2019

O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, venceu a disputa com Mauricio Pochettino e Pep Guardiola na votação final para o melhor técnico do ano na cerimônia do 'The Best'. Depois de Claudio Ranieri, Antonio Conte e Didier Deschamps, a conquista da Champions League permitiu que o alemão fosse o dono do prêmio. Além disso, ele foi vice-campeão na Premier League.

d

Estes são os cinco treinadores finalistas do 'The Best' 2020

Marcelo Bielsa, Leeds United (Argentina)

O técnico argentino conseguiu recolocar o Leeds United na Premier League após 16 anos.

Hans-Dieter Flick, Bayern de Munique (Alemanha)

Com menos de um ano no cargo, o alemão conquistou a Bundesliga, a Liga dos Campeões, a Copa da Alemanha, a Supercopa da Alemanha e a Supercopa da UEFA.

Jürgen Klopp, Liverpool (Alemanha)

Com um recorde de 99 pontos, ele levou o Liverpool ao seu primeiro título da Premier League após 30 anos.

Julen Lopetegui, Sevilha (Espanha)

O treinador espanhol conseguiu levantar o título da Liga Europa e se classificou para a Liga dos Campeões.

Zinedine Zidane, Real Madrid (França)

À frente do banco do Santiago Bernabéu, o treinador francês conquistou a LaLiga mais longa da história recente, devido ao fato de a competição ter sido interrompida pela pandemia do coronavírus.