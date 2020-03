Coronavírus 'fecha' a porta para Sancho

Sancho tem apenas 19 anos e se tornou uma obsessão por clubes de primeira linha. PSG, Madrid e Manchester United, entre outros, o querem em sua equipe.

O Borussia Dortmund sabe em primeira mão que será difícil mantê-lo, mas o surgimento do coronavírus acabou revertendo a situação.

De acordo com 'AS', a equipe alemã acredita que a disseminação do COVID-19 acabará ajudando o atacante a continuar na equipe.

Porque os clubes vão perder muito poder econômico e não poderão arcar com grandes despesas para contratar.

A economia já está sofrendo e o fará ainda mais quando o mundo sair da atual crise pela qual está passando.