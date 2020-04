Cristiano deixa quarentena caseira e treina em estádio

O atacante continua mantendo a forma em Portugal. Mas Cristiano Ronaldo optou por deixar sua casa para fazer mudar seu treinamento.

Nesta quinta-feira, 'dnoticias.pt' publicou algumas imagens nas quais o atacante é visto treinando no Estádio da Madeira. Portanto, ele teria saído de casa durante o confinamento.

Não se trataria de desrespeitar as regras da quarentena, já que Portugal tem uma situação menos grave em relação a número de vítimas e não tem as mesmas proibições rígidas, como na Espanha, sobre a circulação - sempre cumprindo com os devidos cuidados e com o distanciamento seguro.

Segundo 'La Gazzetta dello Sport, Cristiano Ronaldo voltará à Itália após a Semana Santa. Enquanto isso, ele é visto nas imagens treinando com bola e conversando com outras pessoas em campo.