Críticas do mundo todo, um castigo maior para Messi que o cartão vermelho

Leo Messi foi um dos nomes da Supercopa da Espanha que terminou neste domingo em Sevilla com a vitória de virada do Athletic Bilbao. O argentino perdeu a semifinal por problemas físicos que também o tornaram notícia às vésperas da final e, após sua atuação, também monopolizou as capas dos jornais por conta de sua expulsão nos minutos finais do jogo.

O argentino perdeu os jornais e mostrou uma imagem que não tinha nos deixado ver até agora em Barcelona, ​​um misto de decepção, impotência, agressividade e frustração. Ele agrediu o rosto de Villalibre e, ao rever o lance no monitor, Gil Manzano não hesitou e mostrou o cartão vermelho ao argentino.

A sua primeira expulsão como jogador do Barça terá um preço alto e é que o astro provavelmente perderá vários jogos com a sua equipe num momento chave da temporada. Porém, para ele, tão acostumado a receber elogios de todo o planeta, devia ser muito mais difícil ler o que se dizia do cartão vermelho.

Na Inglaterra, foram um pouco contidos nas manchetes, embora no interior explicassem que Leo "perdeu a cabeça na prorrogação". O portal 'The Guardian' avaliou o sucesso do Athletic Bilbao em vez da frustração do Barça e de Messi.

A Argentina não olhou para o outro lado com o craque. “Messi, frustrado como nunca”, intitula o jornal 'Olé'. Outros meios de comunicação foram mais pragmáticos ao analisar o que aconteceu. “Messi e o vermelhoda impotência”, encabeçou 'TyC Sports'.

A revista 'La Gazzetta dello Sport', da Itália, se expressou em termos semelhantes à mídia inglesa: "Messi perde a cabeça: soco e vermelho!". A França centrou as suas críticas na equipe e Portugal, talvez devido ao duelo com Cristiano Ronaldo, se fartou de Leo. Como na Itália ou na Inglaterra, eles falaram de Messi "perdendo a cabeça" tanto em 'Record' quanto em 'A Bola'.