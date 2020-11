Em grande jogo no Maracanã, o São Paulo virou para golear o Flamengo e contou com o brilho de Tiago Volpi, que deu uma assistência e defendeu duas penalidades. O resultado evitou que o Rubro-Negro assumisse o primeiro lugar do Brasileirão.

Após a partida, Domènec Torrent comentou a atuação do setor defensivo de sua equipe e afirmou que era a mesma defesa da partida contra o Corinthians - confira as palavras do treinador no vídeo acima.